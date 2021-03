Tom Saintfiet schrijft geschiedenis in Gambia: "De president heeft gebeld"

Wereldreiziger is bijna een understatement om de trainerscarrière van Tom Saintfiet te beschrijven. Na passages in Ethiopië, Namibië, Togo, Malawi, Zimbabwe, Bangladesh en nog veel meer landen, heeft de trainer uit Mol zich gisteren met het kleinste land van het Afrikaanse vasteland gekwalificeerd voor de Afrika Cup. Een historische prestatie.

Kleinste land, maar voetbalgek

Nog nooit speelde Gambia een groot eindtoernooi. Gambia is een land aan de Westkust van Afrika, ingesloten door Senegal en telt ruim 2 miljoen inwoners. Sinds 2018 mag Tom Saintfiet zich er bondscoach noemen (zie foto). Een 1-0-zege tegen Gabon donderdagavond bracht zekerheid over de allereerste deelname aan de Afrika Cup in de geschiedenis van het land. "Ons hotel wordt momenteel afgesloten door de politie anders zouden we hier niet rustig kunnen zitten", vertelt Saintfiet aan de telefoon. "Buiten zijn er mensen aan het feesten." "Dat begon al tijdens de match en dat zal nog enkele dagen duren. Het duurde anderhalf uur voor de spelersbus van het stadion naar het hotel kon rijden, terwijl dat normaal op 5 minuten kan. Zelf hou ik het rustig om me aan de coronaregels te houden." De kwalificatie is om verschillende redenen speciaal. Nooit eerder was het kleinste land van het Afrikaanse vasteland er bij op de Afrika Cup, nooit eerder kwalificeerde een land zich dat voor de kwalificaties ook al pre-kwalificaties had moeten spelen. "Gambia is een klein land, maar het is voetbalgek", vertelt Saintfiet. "Voetbal is heilig en de mensen hebben er altijd van gedroomd om zich eens te kwalificeren voor de Afrika Cup. Ze keken op naar grote broer Senegal. Dat we er nu bij zijn op het hoogste niveau van het Afrikaanse voetbal maakt hen bijzonder trots."

Belgische tint: Sanneh, Colley, Marreh, Sanyang

Gambia houdt Congo (het op een na grootste land van Afrika) en Angola uit de Afrika Cup. De selectie van Saintfiet heeft ook een Belgische connectie. Omar Colley (ex-Genk), Bubacarr Sanneh (Anderlecht), Sulayman Marreh (AA Gent), Abdoulie Sanyang (Beerschot) en Mohamed Badamosi (KV Kortrijk). "We hebben deze kwalificatie te danken aan de vele jonge talenten in de groep, die spelen in de Serie A, Zwitserland, Scandinavië en inderdaad België." "Van die talenten hebben we een groep gemaakt met een goede sfeer, de juiste tactische keuzes en een betere medische staf." "Voor mezelf is dit het hoogtepunt van mijn trainerscarrière. Ik ben als jonge trainer vroeg naar het buitenland vertrokken omdat er toen in België niemand op mij zat te wachten. Dan maak je wel eens foute keuzes, zoals een contract voor 3 maanden in Bangladesh of 5 maanden in Ethiopië."

Ik ben als jonge trainer vroeg naar het buitenland vertrokken omdat er toen in België niemand op mij zat te wachten. Dan maak je wel eens foute keuzes, zoals een contract voor 3 maanden in Bangladesh of 5 maanden in Ethiopië. Daar heb ik uit geleerd.

"In België wordt dat soms fout geïnterpreteerd, maar ik voelde dat ik de kwaliteiten had om het te maken. Ik heb uit de foute keuzes geleerd en ben daardoor ook de trainer geworden die ik nu ben."

"Ik wist dat er bij Gambia kwaliteit was en ook voor mezelf wist ik dat het tijd was om iets neer te zetten. Ik heb eerder ook mooie dingen neergezet, maar dat bleef niet hangen bij de buitenwereld omdat er geen kwalificatie aan vasthing. Als je niet iets op je CV hebt staan, word je niet erkend."

"Een standbeeld in Gambia? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat de president me in november al opbelde om ons geluk te wensen. Ook donderdag heeft hij me gebeld."

Dromen van meer: WK 2026 met 9 Afrikaanse landen

De Afrika Cup zelf start in januari 2022. Door het coronavirus werd het toernooi met een jaar uitgesteld. 'Ik ben overtuigd dat we best ver kunnen geraken', zegt Tom Saintfiet. "Sinds mijn komst hebben we in 17 matchen nooit echt makkelijke tegenstanders gehad. Onder meer Marokko, Algerije, Congo, Togo. We hebben daartegen gewonnen of gelijkgespeeld. We hebben dus geen angst." "Anderzijds moeten we elke wedstrijd ook realistisch aanvangen. We kunnen winnen, maar moeten altijd gefocust blijven. De doelstelling is verder geraken dan de eerste ronde en dan zien we wel."

Maar de echte droom van Gambia en zijn Belgische bondscoach is nog wat ambitieuzer. "Ik als bondscoach en de bond hebben het langetermijnplan om van Gambia een stabiel elftal te maken, dat zich regelmatig kan kwalificeren voor de Afrika Cup en dat zich kan kwalificeren voor het WK 2026 als er 48 deelnemers zijn, waarvan 9 Afrikaanse."