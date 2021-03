Shari Bossuyt houdt sleutelbeenbreuk over aan val in Brugge-De Panne

"Ongeluk vandaag tijdens Brugge-De Panne, gebroken sleutelbeen", deelde Shari Bossuyt met haar volgers. De jonge renster is even buiten strijd na haar val in het peloton gisteren.



Sportief directeur van NXTG Racing Kelvin Dekker wist meteen dat de val ernstig was: "Iedereen in het peloton wou zich goed positioneren door de wind. Het peloton werd zenuwachtig en Shari viel. Ik wist meteen dat het ernstig was, later kregen we de bevestiging van een sleutelbeenbreuk."

Grace Brown schreef gisteren de overwinning in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne op haar naam. In volle finale reed ze weg van een groepje sprinters, die haar niet meer konden bijbenen.