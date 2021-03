Schending van mensenrechten in Qatar? Martinez: "Boycot niet de oplossing"

Duitsland en Noorwegen hebben al aandacht gevraagd voor de situatie van de arbeiders in Qatar met acties voor de wedstrijd. Volgen de Rode Duivels hun voorbeeld? Bondscoach Roberto Martinez klinkt diplomatisch: "Zullen statement maken als alles duidelijk is."

De personferentie van Roberto Martinez eindigde met de vraag of de Rode Duivels actie zullen ondernemen om de schending van de mensenrechten aan te kaarten in Qatar. "We komen met een statement wanneer alles duidelijk is", antwoordde de bondscoach. "We plannen een actie en namen de afgelopen maanden de tijd om informatie te verzamelen over de situatie daar. We bekijken het intern. De spelers hebben er een duidelijk standpunt over, maar we willen met een statement naar buiten komen waar we vol in geloven." "Een boycot is niet de juiste oplossing", ging Martinez verder. "Dan keer je het probleem de rug toe. De voetbalwereld kan wel een signaal de wereld insturen om bewustzijn te creëren. We moeten het WK ook gebruiken om, wanneer alle ogen gericht zijn op Qatar, de situatie er te veranderen."

Duitsland voerde actie voor de match tegen IJsland.

Geen sanctie voor Duitsers en Noren

FIFA zal Duitsland geen sanctie opleggen voor de politieke boodschap die de spelers op hun shirt droegen. "De FIFA gelooft in vrijheid van meningsuiting en de kracht van voetbal om positieve veranderingen teweeg te brengen", klinkt het. De spelers van Die Mannschaft vormden bij de ploegfoto de woorden "Human Rights". "We wilden de wereld duidelijk maken dat we dit niet negeren", reageerde middenvelder Leon Goretzka. "Onze wedstrijden worden door een groot publiek bekeken. We kunnen zo signalen afgeven waar we voor staan." Ook de Noorse nationale ploeg had al van zich laten horen. Zij poseerden met opschrift: "Mensenrechten, zowel op als naast het veld". Ook hier koos de FIFA ervoor geen sanctie uit te spreken. Nochtans heeft de FIFA een regel die het verbiedt om politieke boodschappen door te geven tijdens wedstrijden.

Ook Nederland plant een actie in