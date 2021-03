Knap van Loena Hendrickx: 5e op WK en ticket voor Olympische Spelen

Hendrickx staat er dit seizoen weer helemaal, nadat ze jarenlang gesukkeld had met blessures. Veel wedstrijden waren er niet, maar ze toonde zich de voorbije maanden meer dan in vorm. Het WK was dé afspraak van het seizoen.

In de totaalstand rukte ze op van de 10e naar de 5e plaats. Met een totaalscore van 208,44 punten, haar beste score ooit, moet ze enkel Sjtsjerbakova (233,17), Elizaveta Toektamisjeva (220,46), de wereldkampioene van 2015, en Aleksandra Troesova (217,20), eveneens 16, uit Rusland en de Amerikaanse Karen Chen (208,63) voorlaten.



Dit is veruit de beste internationale prestatie van Hendrickx, die getraind wordt door haar broer Jorik, tweevoudig olympiër, en Carine Herygers. In 2017 eindigde ze 15e op het WK, in 2018 9e en in 2019 12e. Op de Spelen van 2018 in Pyeongchang was ze 16e, dat jaar was ze ook 5e op het EK.

Loena evenaart ook de beste prestatie van een Belgische soliste in de rijke historie van het kunstschaatsen: in 1929 werd Yvonne De Ligne-Geurts ook 5e.