Kasper Asgreen: "Verkeerseiland gebruikt om kloof te slaan"

Asgreen was net bijgehaald door de achtervolgers na een solo van 1 uur. "Ik wist na die inspanning dat ik geen kans meer zou hebben in de laatste kilometer. Ik moest dus weg uit die groep en proberen alleen aan te komen als ik de koers nog wou winnen. Het was daar alles of niets."

Asgreen maakte gebruik van een verkeerseiland om rechts zijn metgezellen te verschalken. "Ik weet niet of ik ze verraste, maar dat eiland was alleszins de bedoeling om een kloof te slaan voor ze konden reageren."

"Het was voor iedereen een harde dag, iedereen zat op zijn limiet." Daar zorgde Asgreen natuurlijk zelf voor met zijn lange solo. Was dat een mission impossible? "Ik voelde me op dat moment goed en ook al de laatste weken. Ik was dus erg gemotiveerd vandaag en wilde er een harde koers van maken."

"Ik was niet bang om de wedstrijd vroeg te openen. Die lange solo was niet echt het plan, maar als je daar zit, moet je er het beste van maken."

De dominantie van zijn team was indrukwekkend: "Iedereen was erg sterk. Ik hoorde de anderen me aanmoedigen vanuit de achtergrond. Ik hoorde dat ze de andere jongens goed afstopten. Dat was de perfecte situatie. Zonder mijn teammaats was mij dit zeker niet gelukt."