José De Cauwer na de E3: "Van Aert en Van der Poel hebben elkaar nodig"

"Naesen en Van Avermaet hadden het anders moeten aanpakken"

Na afloop van de E3 was er veel te doen over de beslissende aanval van Kasper Asgreen in de slotkilometers. Hadden Naesen en Van Avermaet moeten reageren? José De Cauwer vond alvast van wel.

"De AG2R-kopmannen hadden altijd moeten reageren op de aanval van Asgreen. Toen de vogel al gaan vliegen was, hebben ze wel nog elk een poging ondernomen, maar dat was veel te weinig."

"Als je pas na 100 meter reageert, ben je sowieso te laat", gaat De Cauwer verder. "Er was ruimte zat om Asgreen terug te pakken, maar je mag hem natuurlijk geen 5 meter geven. Dan is hij al lang weg."