Ibrahimovic dolgelukkig na rentree bij Zweden: "Alsof ik opnieuw een debutant was"

Niet alleen Ibrahimovic is blij met zijn terugkeer, ook de Zweden zullen er niet om malen. De 39-jarige spits bood tegen Georgië het enige doelpunt van de wedstrijd op een dienblaadje aan voor Viktor Claesson.

Na de wedstrijd kon Ibra zijn geluk niet verbergen op het persmoment. "Het voelde heel goed aan, alsof het mijn eerste interland was voor Zweden", opende de mondige Zweed.

"De vorige keer dat ik hier een interland speelde, was voor een vol stadion en dat is nog wel wat anders. Maar voor de rest was het een ongelooflijke sensatie. Er ging veel adrenaline door mij heen."

De aanvaller voegt ook een kritische noot toe aan zijn wedstrijd. "Achteraf gezien, had ik nog veel meer inbreng moeten hebben. Maar goed, we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Het kan in de toekomst alleen nog maar beter gaan. Ik zal me 100% blijven inzetten, voor mezelf en voor mijn teammaats."

Die inzet mag Ibrahimovic zondag al tonen. Dan speelt Zweden uit bij Kosovo in de race naar een ticket voor het wereldkampioenschap in Qatar.