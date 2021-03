Dimitri Van den Bergh gooit "coronavaccins" in De Ideale Wereld

Van de Nederlandse dartskampioen Raymond van Barneveld is geweten dat hij voor een wedstrijd graag een "baco'tje" dronk, een Bacardi-Cola. Wat drinkt Van den Bergh, wou presentator Jan Jaap van der Wal weten?

"Ik drink een Dimi Special, zo noemen wij het. Dat is wat Malibu met sinaasappelsap, tegen de stress. Als je een groot toernooi kan winnen, dan verandert dat je leven. Daar ben ik me goed van bewust en dat geeft stress."

"Of dat niet veel suiker bevat? Voor mij is dat net goed, want tijdens een wedstrijd focus je mentaal heel erg en daar kan je moe van worden. Met iets te drinken vooraf kan je een wedstrijd soms fit uitspelen."

Ook de walk on song van Van den Bergh - Happy van Pharrell Williams - kwam aan bod. Wat als iemand anders datzelfde liedje wil gebruiken? "Dan moet hij boven mij op de ranking geraken", antwoordde Van den Bergh.

"Dat is blijkbaar de regel. Dat wist ik eerst ook niet."

Daarna mocht onze beste dartsspeler bewijzen of hij van nut kan zijn in de strijd tegen het coronavirus door "vaccins" vanop afstand in de arm van mensen te mikken. Bekijk het resultaat.