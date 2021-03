Dancing Dimi verhuist vandaag naar Leicester: "Om nog meer uit carrière te halen"

Leicester in de East Midlands van Engeland wordt de nieuwe thuishaven van Dimitri Van den Bergh. De dartsspeler steekt het Kanaal over om zich nog meer op zijn sport toe te kunnen leggen.

"Het is niet voorgoed, maar ik wil in Engeland wel uittesten of een verhuizing me helpt om nog meer uit mijn carrière te halen en nog een hoger niveau te bereiken", vertelde Van den Bergh in De Ideale Wereld donderdagavond.

"We zullen zien of het werkt. Het heeft ook met corona te maken. We moeten altijd zoveel regelen om de grens te mogen oversteken."

"Mijn vriendin en ik zullen terugkeren naar België als we eens een week vrij zijn. Ik heb ook een petekind en het zal altijd geweldig zijn om mijn vrienden terug te zien."

In Leicester speelt ook Rode Duivel Youri Tielemans. "Geen flauw idee, maar hij is welkom", lachte Van den Bergh. "Dan kan ik hem een lesje darts geven."