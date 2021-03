Coronastraf Lazio: 150.000 euro boete, preses 7 maanden en dokters 12 maanden geschorst

De Italiaanse voetbalfederatie beschuldigde de club er midden februari van dat ze in de herfst van vorig jaar de lokale autoriteiten niet op de hoogte gebracht had van 8 positieve coronatesten. Dat was toen eind oktober in aanloop naar het Champions League-duel tegen Club Brugge en begin november voor het duel tegen Zenit Sint-Petersburg.

Daarnaast heeft de club begin november 3 spelers laten meetrainen, terwijl ze daags voordien positief getest hadden. Ook heeft Lazio in de competitiewedstrijden tegen Torino en Juventus spelers opgesteld die destijds in verplichte quarantaine moesten zitten.

Voor die overtredingen had de openbare aanklager een boete van 200.000 euro, een schorsing van 13 maanden voor Lotito en 16 maanden voor de betrokken artsen geëist.