Tim Merlier: "Ik weet hoe ik Mathieu en Wout in de sprint moet kloppen"

Woensdag was Tim Merlier te gast in onze Facebook Live. De renner van Alpecin-Fenix heeft dit seizoen al drie grote overwinningen op zak. Dat de meeste vragen van onze surfers over zijn capaciteiten als sprinter gingen is vanzelfsprekend.

"Wie wint in een sprint? Wout, Mathieu of jij?"

"Ik heb altijd al een goede sprint gehad", zegt Tim Merlier. "Ook mijn vroegere ploegleider Mario De Clercq hamerde daar altijd op en probeerde me tevergeefs in een wegploeg te krijgen. Nu ben ik wel aan het bewijzen dat hij eigenlijk gelijk had."

Op den duur begin je zelf te geloven dat je goed bent. "Ik herinner mij dat ik in de Ronde van Luxemburg kon wedijveren met de besten en daarna ook in de Ronde van België. Uiteindelijk ben ik bij de broers Roodhooft terechtgekomen en Belgisch kampioen geworden. Ik was vertrokken."

Maar hoe zou hij het doen tegen Wout en Mathieu in een rechtstreeks sprintduel? "Vroeger, toen ik met Wout trainde, moest ik ook wel bij de pinken

zijn om hem op de goeie momenten te verslaan en dat is nu met Mathieu niet

anders." "Maar ik heb wel een idee in mijn hoofd hoe ik ze allebei kan verslaan en als alles meezit kan ik ze ook verslaan. Maar andersom ook natuurlijk (lacht)." Voorlopig zit dat er niet in, want Merlier rijdt in dezelfde ploeg als Van der Poel.

Tim Merlier in Koksijde.

"Dat achteromkijken in de sprint moet eruit"

Als je de sprints van Tim Merlier analyseert, dan valt het op dat hij altijd achteromkijkt in volle inspanning. Waarom hij dat doet is ook voor hem een raadsel. “Wel da’k het zelf ni weet”, lacht Merlier. "Dat moet er nog uit. Het frustreert

me zelf ook enorm. Ik denk dat het een beetje zoeken is naar bevestiging. Als

je een lengte hebt en je kijkt achterom, dan geeft dat een extra boost." "Aerodynamisch is het niet en ik zal er misschien wel eens een koers door verliezen. Maar hopelijk heb ik het afgeleerd voor het zover is."

Als ik moet schakelen in een sprint is dat meestal geen goed teken. Dan verlies ik te veel snelheid. Tim Merlier

Veel van de sprinters gebruiken tegenwoordig speciale versnellingen, maar Tim doet dat bewust niet. "Ik denk dat ik de enige sprinter ben die zonder die speciale shifters rijdt. Het is een persoonlijk voorkeur." "Ik denk niet dat het een meerwaarde is of dat ik sneller zou rijden. Meestal kies ik mijn versnelling voor ik begin te sprinten. Als ik nog moet schakelen in de sprint, dan is het meestal geen goed teken. Dan verlies ik te veel snelheid."

Tim Merlier klopt Mads Pedersen.

"Ze hebben in Wortegem-Petegem nog iets tegoed"

Uiteraard mochten enkele vragen van supporters en kennissen uit Wortegem-Petegem, waar de moeder van Tim een café uitbaat, niet ontbreken. Over het feit dat hij nog niet getrakteerd heeft bijvoorbeeld. "Er is mij al een paar keer gezegd dat ze in Wortegem-Petegem al een paar feestjes van mij tegoed hebben. Zodra het weer mogelijk is, zal ik wel eens een vat geven in het café van mijn moeder", belooft hij. Maar ook zijn voetbalverleden bij Sparta Wortegem werd opgerakeld: "Ik

denk er nog wel af en toe aan, maar ik ben wel blij dat ik de keuze voor het

wielrennen gemaakt heb, want in het voetbal had ik geen toekomst." In een match van de Rode Duivels hadden we Tim dus niet op het veld gezien, zijn jongere broer Braam misschien wel. "Hij was een betere voetballer, maar hij heeft ook gekozen voor de koers. Achteraf gezien had hij misschien beter toch voor het voetbal gekozen", lacht Merlier.

Herbekijk de Facebook Live met Tim Merlier