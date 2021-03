Strenge maatregelen voor de Ronde: "Minstens €250 boete en dagvaarding"

Gouverneur Oost-Vlaanderen waarschuwt

"En vergeet niet dat we over een politieverordening van de gouverneur spreken. Dat wordt gehandhaafd door de correctionele rechtbank. Als men het toch te bont maakt, riskeert men een dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Men weze gewaarschuwd."

"Er wordt ook in de diepte gewerkt, dus je kan er zelfs helemaal niet geraken. Bijkomende commerciële activiteiten zijn verboden en als je woont of werkt langs het parcours, draag je je mondmasker."

Ongeveer 650 politieagenten langs het parcours

Bij de politie staat Alexander De Baets in voor de coördinatie van alle politieacties tijdens de Ronde. Hoe wil hij het volk weghouden? "Enerzijds zijn er de wettelijke bepalingen, enkele basisregels. In de praktijk zetten we ongeveer 650 politieagenten in langs het parcours van Antwerpen tot Oudenaarde."

"Maar we zetten ook mensen in "in de diepte". Lokale politiekorpsen zetten mensen in naar de invalswegen naar de wedstrijd toe om het publiek op afstand te houden."

Hoe zit het in de steden zelf? "Een volledig publieksvrij parcours is een huzarenstukje. Er zijn enkele kritieke punten waar we proberen maximaal toezicht te houden. We vragen de mensen langs het parcours om vanuit het raam of de deuropening de koers te volgen, in hun eigen bubbel."