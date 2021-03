Mulder na nederlaag Oranje: "Veel vragen bij aanpak van bondscoach De Boer"

Nederland is gisteren met een nederlaag begonnen aan zijn WK-voorronde. Een onmondig Oranje botste op een efficiënt Turkije en kreeg maar liefst 4 doelpunten om de oren. "Alles ging te traag, er stond geen elftal", stelt Youri Mulder vast in zijn analyse.

"De voorhoede was gisteren ronduit zwak"

Er was de 2-6-overwinning van Tsjechië in Estland, maar de meest opvallende uitslag gisteren op de openingsspeeldag van de WK-kwalificatie was toch de 4-2-nederlaag van Nederland in Turkije.

Ex-Oranjespeler Youri Mulder zag het met lede ogen aan. Vooral de keuzes van bondscoach Frank de Boer deden bij vele noorderburen de wenkbrauwen fronsen. “Je weet dat Turkije niet makkelijk wordt, maar je kunt je toch ook veel vragen stellen bij de selectie en de opstelling van het elftal", vertelt hij.

"Neem nu Donyell Malen van PSV, die De Boer op links zette terwijl die al 2 jaar niet als linksbuiten wordt uitgespeeld. De buitenspelers waren veel te licht, de voorhoede was ronduit zwak. Spelers als Georginio Wijnaldum en Memphis Depay gaven niet thuis."

"Alles ging te traag, er stond geen elftal en er was geen winnaarsmentaliteit. Oké, er was ook wat pech mee gemoeid. Zo waren er desondanks wel 11 schoten op doel. Wat Oranje niet was, waren de Turken wel met exponent Burak Yilmaz: efficiënt."

"Vreemd dat internationaal mislukte De Boer de job kreeg"

In de kranten kreeg bondscoach Frank de Boer veel kritiek op zijn aanpak en zijn keuzes. In september van vorig jaar volgde De Boer Ronald Koeman op die naar Barcelona vertrokken was. “Er waren altijd al veel vraagtekens bij de aanstelling van De Boer“, herinnert Mulder zich. “Het is vreemd dat een coach die internationaal mislukt was bij Inter en bij Crystal Palace deze job kreeg. Maar zijn successen behaalde hij bij Ajax, dan heb je ook wel wat die denk- en zienswijze. Aanvankelijk was er ook minder statisch spel te zien, maar al bij al was het gewoon niet genoeg."

"Hoe het nu verder moet? De spelers die bij hun elftal mee bepalend zijn moeten hun verantwoordelijkheid opnemen”, zegt Mulder. "Ik kijk daarvoor naar De Ligt, Wijnaldum, De Jong, Depay, aangevuld met ook nog Blind. De as van het elftal zeg maar."

"Het wordt een inhaalrace voor Nederland"