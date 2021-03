Merlier over lead-out en "deejay" Jonas Rickaert: "Hij is olympisch kalm"

"Hopelijk tot eeuwigheid verbonden"

Het moment van Tim Merlier was ploegmaat Jonas Rickaert, die telkens weer voor de goede lead-out zorgt. "Hij is olympisch kalm. Ongelooflijk hoe hij altijd het overzicht behoudt. Het is ook door hem dat ik opnieuw won (in de Bredene Koksijde Classic, red.)."

"Of ik bang ben hem kwijt te raken op termijn? We liggen allebei even lang onder contract", lacht Merlier. "Hopelijk zijn we tot de eeuwigheid verbonden. Het is iemand die ik vertrouw en aan wie ik al een aantal koersen te danken heb."

Patrick Lefevere moet ook stilaan op zoek naar een opvolger voor zijn lead-out, Michael Morkov. Iets voor Rickaert? "Maar ik denk dat hij dat al wel heeft met Bert Van Lerberghe."

Alpecin-Fenix rijdt dit jaar ook de Tour. Mét Merlier? "Dat hoop ik wel. Maar dan zal ik nog altijd een even goede conditie moeten hebben", weet Merlier.

Dirk De Wolf: "Als je 28 jaar bent, mag je zeker de Tour wel rijden. Daar gaat hij zoveel leren, op zijn bek krijgen, maar ook wel uitpakken. Maar je moet conditie hebben voor de Tour."