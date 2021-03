Loena Hendrickx: "Als ik 10e plaats kan behouden, is olympisch ticket binnen"

Tevreden Hendrickx ondanks een "kleine grote fout" in de korte kür

"De kriebels zijn er stilaan al wel", vertelt Hendrickx aan Sporza. "Het is spannend, want ik zal me opnieuw kunnen meten met de wereldtop."

Loena Hendrickx, die de laatste jaren met wat blessureleed te kampen had, staat voor het eerst in 3 jaar nog eens op een groot toernooi. Na haar goede korte kür van woensdag schaatst ze vanavond haar vrije kür.

"Als ik voor mezelf goed presteer, maar toch een slechte uitslag schaats, dan komt dat omdat de concurrentie heel goed was. Dat heb ik niet in de hand."

"Het belangrijkste voor mij is dat ik een goed gevoel heb. De punten zijn van ondergeschikt belang en de uitslag is al helemaal bijzaak."

In haar korte kür op woensdag deed Hendrickx het meer dan behoorlijk: ze schaatste met 67,28 punten haar beste korte kür ooit op een groot toernooi. "Het is leuk om op een WK je PR te verbeteren, maar er zat nog meer in", blikt ze terug.

"Ik mag trots zijn dat ik er opnieuw sta op dit niveau"

Voor Hendrickx is dit WK een opsteker na enkele moeilijke jaren. "Het is extra speciaal voor mij, omdat ik zoveel blessures heb gehad in het verleden. Ik mag echt trots zijn dat ik er opnieuw sta op dit niveau. Ik blijf bijleren en dat stemt me gelukkig."



Hoe leeft Hendrickx toe naar haar vrije kür? "Ik voel me helemaal klaar. De trainingen verlopen heel goed en het vertrouwen is er. Maar zo'n vrije kür blijft een momentopname. Op de korte kür voelde ik me ook honderd procent klaar, maar een foutje is snel gebeurd."