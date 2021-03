Lewis Hamilton: "Of ik klaar ben om te stoppen? Ik denk het niet"

Na veel vijven en zessen verlengde Lewis Hamilton een tijdje geleden zijn contract bij Mercedes.

Hij deed dat slechts met één jaar, wat de twijfels voedde over de aanwezigheid van de zevenvoudige wereldkampioen in de Formule 1 in 2022.

"Dit voelt niet als het einde", vertelde Hamilton vandaag in Bahrein, waar zondag de eerste GP van het seizoen wordt gereden.

"Er zijn reglementsveranderingen (in 2022) op til en dat is zeer boeiend. Dit kan een geweldig seizoen worden. We hebben nieuwe teams en de rijders lijken dichter naar elkaar gegroeid."

"De komende 8 maanden zal ik uitzoeken of ik klaar ben om te stoppen of niet. Persoonlijk denk ik van niet, al weet je dat nooit zeker."

"Ik houd van wat ik doe", gaf Hamilton nog aan. De Brit heeft momenteel 95 zeges achter zijn naam en wil dolgraag de kaap van 100 overwinningen ronden. "En ik stop niet als het lastig wordt."