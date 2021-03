Franse sportminister: "Nog geen definitieve beslissing over Parijs-Roubaix"

Als we de Franse krant Le Parisien gisteren mochten geloven, staat het al vast: Parijs-Roubaix vindt niet plaats op 11 april, maar wordt wellicht verschoven naar later dit jaar.

Het nieuws kwam er nadat de prefect van Hauts-de-France zijn regio voor 4 weken in lockdown had zien gaan. Maar de Franse minister van Sport zegt vandaag dat er nog geen beslissing genomen is.



"Laat het duidelijk zijn dat het gaat om een departement waar de gezondheidstoestand problematisch is", zegt minister van Sport Roxana Maracineanu.

"Een definitieve beslissing is er niet, maar misschien zal de koers wel uitgesteld worden. De plaatselijke prefect heeft al gezegd dat de mogelijkheid tot uitstel bestaat. Hij neemt daarmee zijn verantwoordelijkheid, al zijn we nog in gesprek met hem."

Organisator ASO heeft nog niet gereageerd op alle berichten en uitspraken. Bij een uitstel zou de Helleklassieker eventueel aan het einde van het seizoen gereden kunnen worden. Vorig jaar werd Parijs-Roubaix volledig afgelast, Philippe Gilbert won in 2019 de voorlopig laatste editie.