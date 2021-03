Een mijlpaal: Hendrik Tuerlinckx ruilt na 13 jaar Roeselare in voor Haasrode-Leuven

"Tuerlinckx is al die jaren trouw gebleven aan de club van zijn hart", vertelt Roeselare in een persmededeling. "Dit ondanks tal van lucratieve aanbiedingen uit Italië, Polen, Frankrijk en Duitsland maar ook uit Japan en Argentinië."

Tuerlinckx veroverde 6 landstitels en 7 bekers met Roeselare. Ook individueel viel hij meermaals in de prijzen, zo werd Tuerlinckx 4 keer uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Belgische competitie.

Tuerlinckx, ook een vaste waarde bij de Red Dragons, is 33. In 2008 belandde hij na een verblijf bij Heverlee, Averbode en Perugia bij Roeselare. Sindsdien maakte Tuerlinckx er onafgebroken de dienst uit als hoofdaanvaller. Nu trekt hij dus richting Haasrode-Leuven, de huidige nummer 4 in de play-offs.

Tuerlinckx: "De cirkel is rond, alles valt in elkaar"

“Het is een club met heel veel ambitie”, licht Hendrik Tuerlinckx zijn verrassende transfer toe. “Het is ook dichter bij mijn thuis en geeft op familiaal vlak dus ook een meerwaarde.”

“Ik had gewoon ook nood aan een nieuw verhaaltje. Ik heb het gevoel dat het tijd is om op een andere manier een meerwaarde te geven aan een club", vertelt hij.

"Leuven kwam met een heel mooi verhaal dat me zekerheid geeft voor 3 jaar. Financieel hebben ze een mooie inspanning gedaan. De cirkel is ook een beetje rond, want daar is het allemaal begonnen voor mij. Alles valt in elkaar."

Sportief lijkt het wel een stapje terug? “Ja, maar Leuven is echt wel een club met ambitie”, antwoordt Tuerlinckx. “Ze zijn nog heel veel stappen verwijderd van Maaseik en Roeselare, maar ik kan meewerken aan het verhaal waarbij ze dichter naar die clubs groeien.”

“Op en naast het terrein kan ik daar een bepaalde mentaliteit creëren waarbij ze de stappen kunnen zetten die ze willen zetten", besluit hij.