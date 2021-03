Dion Cools over 1e jaar in Denemarken en Scholz als Speler van het Jaar

Bij Club Brugge kwam Dion Cools, onder meer door de aanwezigheid van Clinton Mata, nog weinig aan spelen toe en dus koos hij voor een avontuur in Denemarken, bij landskampioen Midtjylland.

"Mocht ik die stap niet gezet hebben, dan had ik misschien geen Champions League meer gespeeld. Het is een goeie keuze geweest, ik ben hier tevreden", zegt Cools aan Sporza.

Midtjylland werd in een groep uitgeloot met Liverpool, Ajax en Atalanta. "Dat was een hele ervaring voor de club, de eerste keer Champions League. In de competitie staan we op 2 punten van de leider bij de start van de play-offs. Hopelijk kunnen we de dubbel nog pakken. Dan zou het een fantastisch seizoen zijn."

Cools zal de start van de play-offs wel moeten missen door een breukje in zijn enkel. "Ik heb nog een tweetal weken revalidatie nodig. Het zijn sowieso spannende tijden, want mijn vriendin moet over een maand bevallen."