5e, 5e, 5e en nu 1e: Ethan Hayter heeft zijn ritzege in Coppi e Bartali te pakken

Ethan Hayter is een van de vele goudklompjes in het rennersbestand van Ineos Grenadiers. De Brit heeft veel capaciteiten en is in zijn prille profcarrière nog altijd met een ontdekkingstocht bezig.

Vooral zijn tripjes naar Italië leveren geregeld centjes op. Vorig jaar won de snelle Brit de Ronde van de Apennijnen, vanmiddag volgde een oerschreeuw na zijn ritzege in de Wielerweek Coppi e Bartali.

Hayter was de snelste in een massasprint en heeft die overwinning na de voorbije dagen niet gestolen. Hij werd dinsdag 5e in een massasprint, 5e in de ploegentijdrit en gisteren werd hij ook 5e in een lastige etappe.