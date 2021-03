5 conclusies na België-Wales: "Kwalificatie voor WK is zekerheid"

1. België houdt moeilijk de nul

Vermaelen speelde voor het eerst sinds lang weer in de defensie, maar het is moeilijk om hem op die 45 minuten te beoordelen. Zijn leeftijd, zijn blessureverleden en het feit dat hij in Japan speelt, zijn 3 argumenten om sceptisch te zijn. Maar een Vermaelen in topvorm kun je altijd gebruiken.

De tegenstanders waren kwalitatief uiteraard van minder niveau. Wat als je straks tegen een betere ploeg op achterstand komt, zoals Argentinië op het WK in Brazilië of Frankrijk in Rusland?

Verslag van België-Wales (3-1) in Het Journaal

2. België slaat nooit in paniek bij een achterstand

Dat is niet nieuw, dat zagen we ook in de vorige campagnes van de Rode Duivels al. Het is dus niet zo dat ze nu plots die ervaring hebben gewonnen.

De Belgen kunnen wel iets verdragen en dat weten ze. Het is even: "Shit, we staan een goal achter." Maar daarna komt snel het besef dat ze genoeg kwaliteiten hebben om te scoren, er komt altijd wel een opening.

3. Dendoncker is de vervanger van Witsel, niet Tielemans

Tegen Wales speelde Dendoncker wel vrij onopvallend, je zou hem eens moeten testen tegen een tegenstander die de Belgen pijn kan doen. Teams als Wales, Wit-Rusland of Estland kunnen je niet op de proef stellen op die positie. Misschien straks in Tsjechië wel?

Leander Dendoncker is minder fijnbesnaard dan Youri Tielemans, maar hij is meer geschikt voor die positie van verdedigende middenvelder.

4. We kunnen Hazard of De Bruyne missen, maar niet allebei

Gisteren zagen we hoe Mertens aan het zwerven was, afhankelijk waar De Bruyne liep. Alles in dienst van diepe spits Lukaku.

Ik zie toch liever geen match zonder beiden. Dat is wel een gevaar, nu Eden het EK misschien moet missen. In dat geval gaat de totale waarde toch fors omlaag, met alle respect voor de anderen. Als je 1 van de 2 hebt, volstaat dat doorgaans wel, als de anderen goed kunnen aanvullen.

Het was lang moeilijk om die 2 speelstijlen met elkaar te verzoenen. Tot Martinez De Bruyne een zone lager belangrijk heeft gemaakt. Zo zagen we hoe Kevin zich in Rusland wat wegcijferde voor Eden.

Ik zou niet zeggen dat Kevin De Bruyne moeilijker gemist kan worden bij de Rode Duivels dan Eden Hazard. Het liefst mis je hen allebei niet. Eden is meer een momentenvoetballer, terwijl Kevin dominanter is.

5. De kwalificatie voor het WK wordt geen probleem

Binnen een paar jaar, als de kwaliteit van de groep zal verminderen, zal het anders zijn en moeten we ons misschien weer afvragen of we er wel bij zullen zijn en of we de barrages kunnen halen? Maar daar staan we nu nog ver vanaf.

Je mag de tegenstanders zo groot maken als je wil, dan nog komen ze nog lang niet aan het niveau van de Belgen. Het is dus zoals Duitsland en Frankrijk in hun beste periode: de vraag is niet óf we ons zullen kwalificeren, maar of we punten zullen laten liggen of niet.

Misschien kunnen we in Tsjechië of Wales punten laten liggen. Maar voor de rest: 0,0. Dit wil zeggen, dat we zeker en vast geplaatst zijn.

Eddy Snelders