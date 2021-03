"Ewan voelde zich in Milaan-Sanremo een beetje Superman en dat wou hij tonen"

Jasper Stuyven, Tim Merlier, Steven de Jongh en Dirk De Wolf zorgden alweer voor een boeiende aflevering van Extra Time Koers. Het kwartet had het onder meer over de klimbenen van Caleb Ewan, "bad boy" Quinn Simmons en een sterke Harm Vanhoucke in de Ronde van Catalonië.

"Ewan vergat te ademen op de Poggio"

Voor zijn "moment" koos Milaan-Sanremo-winnaar Jasper Stuyven voor de Australiër die achter hem tweede werd, Caleb Ewan. "Ik denk dat hij vergeten was om te ademen op de Poggio", is Stuyven nog steeds onder de indruk." "Hij reed daar zo vlot omhoog, hij ging zelfs bijna aanvallen. Dat vond ik toch indrukwekkend. Ik was woensdag op verkenning en toen reed hij de Cipressa en de Poggio ook al zo sterk op en zei hij dat hij nog een blokje ging doen." "Om dan zo in koers te rijden... Voor velen was het een verrassing dat hij nog zo vlot meereed. Je ziet het bij hem niet altijd als hij afziet, dat klopt ook wel. Maar het was indrukwekkend." Volgens José De Cauwer was Ewan té indrukwekkend en moest hij zich meer wegsteken. "Als je dat als sprinter allemaal overleeft, voel je je een beetje Superman", zegt Merlier. "Hij kwam er ook soms naast rijden om te tonen dat hij er nog was."

Stuyven kent Ewan nog van bij de jeugd. "Toen was hij al een sprinter die steile klimmetjes kon overleven. Soms laat hij nog wel die flitsen zien van dat klimvermogen. De Poggio was het perfecte voorbeeld." Dirk De Wolf steekt ook de loftrompet op over Jasper De Buyst, die Ewan na de Cipressa (waar hij gelost was) weer naar de kop van de koers loodste. "Fantastisch hoe hij Ewan terugbracht. Hij is een van de weinige renners die je in het wiel zo kan vertrouwen."

"Simmons is een Amerikaanse bad boy"

Op de vraag of Stuyven na zijn zege in Milaan-Sanremo nu boven Mads Pedersen staat, antwoordde hij zelf van niet. "Het klikt ook gewoon tussen Mads en mij", zegt Stuyven. "Dat is een vriendschap die we hebben opgebouwd vanaf onze eerste ontmoeting in de ploeg." Met zijn vorige medekopman, John Degenkolb, had Stuyven het wat lastiger. "Met John was het in de koers altijd wat moeilijk. Maar ik lig ook niet in conflict met hem. Het is iemand waar ik, nu nog steeds, goed mee overweg kan naast de koers." Met Quinn Simmons heeft Stuyven er nog een jonge, talentvolle ploegmaat bij. "Een bad boy, ik denk dat iedereen wel weet wat er over hem gezegd en geschreven is. Het is een typische Amerikaan, met enorm veel zelfvertrouwen. Maar niet op een slechte manier."

De Wolf over sterke Vanhoucke in Catalonië: "Chapeau"

Ook in de Ronde van Catalonië wordt er momenteel gekoerst. En ook daar rijdt een sterke Belg rond: Harm Vanhoucke. "Hij werd er vijfde tussen al die toppers", is De Wolf onder de indruk. "Met winnaar Yates, de oude Valverde (3e) en allemaal Tour-mannen." "Om daar vijfde te worden... Chapeau. Lotto-Soudal doet het met de jeugd heel goed. Dat bewijst iets voor de toekomst. Vanhoucke is een jongen die de laatste klim kan doen. Mannen voor een Evenepoel, Pogacar of Bernal." Steven de Jongh: "Maar om voor een kopman te rijden, daar is hij nog veel te jong voor. Laat die maar eerst voor zichzelf rijden." Wie niet meer het jongste veulen in de stal is, is Valverde. "Als je dan nog zo blijft presteren, dat is niet vanzelfsprekend. Andere renners zijn al lang in pensioen", zegt Merlier. Stuyven: "Hij lijkt maar niet te verslijten. Hij staat er al zoveel jaar. Vorig jaar had ik wel de indruk dat het wat minder was." De Jongh ziet een reden: "Ik denk dat de lockdown hem parten heeft gespeeld. Nu zie ik hem weer heel goed rijden, maar de Waalse Pijl zie ik hem niet meer winnen."

