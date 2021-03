"Beste lead-out ter wereld" Mørkøv: "Trots met al die woorden achter mijn naam"

Mørkøv: "Tijdens de sprint moet ik me niet afvragen of hij in mijn wiel zit: hij zit er altijd"

"De reden waarom Sam en ik zo goed samenwerken, is omdat we elkaar zo goed begrijpen. Sam vertrouwt me en dat maakt mijn job veel makkelijker."

"Een massasprint is telkens weer een nieuwe uitdaging voor mij", zegt Mørkøv voor de wedstrijd. "Je weet nooit of je er als 20e of als eerste aan kan beginnen."

Iedereen is de laatste tijd lyrisch over Michael Mørkøv. Volgens José De Cauwer de "beste lead-oud aller tijden". Sammy Neyrinck zocht Mørkøv met zijn kopman Sam Bennett op voor én na Brugge-De Panne van gisteren.

Vanaf 20 km voor de finish focus ik me alleen op mijn job en vergeet ik al de rest. Alleen wat er voor mij gebeurt, is nog belangrijk. Ik voel niets anders meer.

Hoe verloopt de communicatie tijdens de sprint? "Eigenlijk zeggen we niet zoveel. Meestal bespreken we alles al voor de koers, soms nog tijdens de koers, maar tijdens de sprint communiceren we niet meer. Ik moet me niet afvragen of hij in mijn wiel zit: hij zit er altijd."



"Bij mij gebeurt de switch op twintig of tien kilometer van de finish", vertelt Bennett. Vanaf dan focus ik me alleen op mijn job en vergeet ik al de rest. Alleen wat er voor mij gebeurt, is nog belangrijk. Daar focus ik op. Ik voel niets anders meer."

"Ik ben de hele dag gefocust op de sprint", zegt Mørkøv. "Zelfs de avond voor de koers en de ochtend zelf dacht ik aan de sprint en hoe hem te benaderen. In de laatste twintig kilometer denk je alleen maar aan de sprint en is het tijd om te oogsten."

(lees voort onder de foto)