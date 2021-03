Wel of geen Parijs-Roubaix?: "Wordt heel lastig omdat ziekenhuizen vol liggen"

Hebben de ploegen al informatie ontvangen? "Ik heb nog geen mail van (organisator) ASO gekregen", zegt De Jongh. "Maar ik denk dat het heel lastig wordt."

"Ik hoorde gisteren dat de ziekenhuizen vol liggen en dat ze eigenlijk geen plaats hebben om een renner die zwaar valt op te vangen. Dan lijkt het me niet dat een koers kan doorgaan. Dan zou het een verstandige beslissing zijn, maar het zou natuurlijk heel jammer zijn. Ook voor alle mensen die thuis de koers op tv willen zien."

Jasper Stuyven won bij de junioren in 2010 en was in 2011 2e bij de beloften. Ook bij de profs is de Helleklassieker een doel bij de winnaar van Milaan-Sanremo. Een ramp wil hij een eventueel uitstel niet meteen noemen: "Parijs-Roubaix is al een keer uitgesteld geweest. Het zou heel jammer zijn, maar ik denk dat we allemaal al een beetje in de gewoonte zitten dat er af en toe een koers wordt uitgesteld of volledig afgelast."

"Uiteraard is Parijs-Roubaix een monument en voor de klassieke renners een mooie kans. Ook met de vorm die ik heb. Maar ik kan er niets aan veranderen. Ik kan alleen nog maar hopen dat het misschien wel doorgaat. Indien niet, hopelijk wordt er later op het jaar dan een andere datum gevonden. Al zal dat wellicht dan heel laat op het jaar worden."

Ook Tim Merlier zou van Parijs naar Roubaix meefietsen. "Dat was eigenlijk het hoofddoel van het voorjaar. Ik baal wel redelijk, maar het is nog niet officieel. Ik wil positief blijven."