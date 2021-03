Red Lion Victor Wegnez staat 4 tot 6 weken aan de kant door enkelblessure

Ondanks de blessure zou Wegnez toch geen streep moeten trekken door de Olympische Spelen in Tokio van dit jaar. " Mocht dit begin juli gebeurd zijn, had ik de Spelen kunnen vergeten. Gelukkig was een operatie niet nodig", reageerde de Brusselaar.

Na een zware schouderblessure in december kwam de middenvelder net weer onder stoom bij zijn club. Deze nieuwe tegenslag kon dus op geen slechter moment komen. "Maar ik ken mezelf. Ik zal zo hard mogelijk werken om sterker terug te keren dan ooit", blijft Wegnez strijdvaardig.

Als alles goed gaat, zal de Belgische sterkhouder er dus wel bij zijn in Tokio, waar de Red Lions voor een gouden medaille proberen te gaan.