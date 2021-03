Philadelphia verkwanselt bijna riante voorsprong in duel zonder broers Curry

Golden State-Philadelphia is ook Curry versus Curry, maar beide broers kwamen afgelopen nacht niet in actie. Warriors-ster Stephen Curry ligt in de lappenmand met een blessure aan zijn staartbeen, terwijl broer Seth zijn 3e match op rij miste voor Philadelphia met een enkelblessure.

Zelfs zonder Stephen Curry konden de Warriors het Philadelphia lastig maken. De 76ers verkwanselden in de 2e helft bijna een bonus van 24 punten, maar schoten net op tijd wakker. Philadelphia won uiteindelijk met 98-108. Tobias Harris was de topschutter met 25 punten.

Philadelphia blijft zo op kop in de Eastern Conference, kort gevolgd door de Brooklyn Nets. Die hadden Kevin Durant en Kyrie Irving niet nodig tegen Portland. James Harden was wel op de afspraak met 25 punten en 17 assists. De Nets klopten de Trail Blazers met 116-112.

In het Westen verloren de LA Lakers zonder de geblesseerden LeBron James en Anthony Davis op het veld van New Orleans: 128-111.