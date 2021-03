Oud-wereldkampioene snowboard Julie Pomagalski komt om in lawine

Pomagalski (40) werd in 1999 wereldkampioene snowboardcross in het Duitse Berchtesgaden. Vier jaar later ging de Française ook met het WK-zilver naar huis na de parallelle slalom in het Oostenrijkse Kreischberg. In 2004 was ze dan weer de beste in de wereldbeker snowboardcross.

Pomagalski, die haar eigen skischool heeft in Méribel, nam ook twee keer deel aan de Olympische Winterspelen. Zowel in Salt Lake City (2002) als in Turijn (2006) was de Franse snowboardster van de partij.