Oud-renner Steve Schets werkt bij Civiele Bescherming: "Ben nu een ander mens"

Schets en co vielen na de streep: "Groot feestje op de grond"

In de Handzame Classic (voorloper van de Bredene Koksijde Classic) snelde Steve Schets 10 jaar geleden naar de grootste triomf uit zijn carrière. "Het was die dag rotslecht weer: 5 graden en de hele dag regen."

"Iedereen ging verkleumd richting de sprint", herinnert Schets zich nog. "Op 250 meter van de aankomst ben ik de sprint aangegaan."

"Op het moment dat ik mijn handen in de lucht wil steken, blijft Kenny van Hummel met zijn stuur haken in een lint van een fototoestel van een toeschouwer. We schuiven met een man of 20 over het asfalt over de streep."

"Iedereen was aan het kermen van de pijn. Er was maar één iemand aan het juichen en dat was ik. Ik zag meteen mijn pa langs de kant staan met tranen in zijn ogen. Het was een groot feestje op de grond."

Schets reed in die tijd voor het team Donckers Koffie-Jelly Belly. "We hadden een heel goede ploegleider met Eric Vanderaerden."

"Als ik naar een massasprint ging, voelde dat altijd speciaal aan. Ik werd toen op sleeptouw genomen door Wilfried Cretskens en Kevin Hulsmans, die dat jarenlang voor Tom Boonen heeft gedaan."