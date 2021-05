Nieuwe olympische sporten: "Shortboardsurfen heeft die wow-factor"

Wat mogen we verwachten van de nieuwe olympische sporten in Tokio? Sporza laat een specialist in zijn of haar discipline het uitleggen en deze week is het de beurt aan surfen. Afspraak aan de Noordzee in Oostende met Sascha Borrey, Belgisch kampioen longboardsurfen in 2019.

Meer jeugdige en dynamische sporten omarmen op de Olympische Spelen, dat is een van de doelstellingen van Tokio 2020. Reusachtige golven, enorme snelheden en een hippe (evoluerende) cultuur errond. De keuze voor surfen lijkt logisch. Ook logisch volgens die denkwijze: de keuze voor het nieuwere shortboardsurfen. In het surfen heb je twee disciplines: longboard- en shortboardsurfen. Die eerste is de klassieke variant met een langere plank. De tweede is met een kleinere plank. En het is die snellere en meer spectaculaire vorm die deze zomer als enige vertegenwoordigd is in Japanse wateren. “Shortboardsurfen staat bekend voor zijn radicale karakter”, zegt Borrey. “Het is een beetje grof om te zeggen, maar mensen willen ook graag wat bloed zien. Met een shortboard surf je veel sneller en is de kans op een crash groter." "In het longboardsurfen heb je dat niet. Daarin surf je op eerder flauwe golven en dat ziet er wel mooi uit, maar het mist die echte wow-factor om ook de gewone toeschouwer te boeien.”

Zoek niet naar Belgen in Tokio (nog niet)

De kans is miniem dat er tussen de 40 geselecteerde atleten (20 mannen en 20 vrouwen) ook een landgenoot surft. "De kloof tussen de internationale elite en onze elite is jammer genoeg gigantisch." "Dat is niks om ons voor te schamen, wij zijn ons daar ook van bewust. We hebben de middelen er gewoon niet voor om aan te sluiten. Naar mijn mening is die kloof in het longboarden wel kleiner. In die discipline kunnen wij wel op dezelfde golven rekenen als de pro’s uit de grote surflanden.” Een oplossing voor shortboardsurfers is misschien in de maak: een eerste Belgische wavepool in Knokke-Heist. In zo'n wavepool kan een constante golfstroming gesimuleerd worden – zo groot of zo klein als de surfer die wil. “Als onze surfers daar leren beheersen wat we in de zee missen, kunnen we wel dichterbij komen”, zegt Borrey. Maar zo'n wavepool of surfbad kan natuurlijk nooit de volledige sport vervangen. “Cruciaal in het surfen is de golfkeuze en je kennis van de zee. Je moet de zee leren lezen. Wie de zee het beste kent, zal ook de beste golven kunnen nemen. Als je dat wegneemt en alles herleidt naar manoeuvres, neem je 70% van onze sport weg. Daarom vinden alle competities nog steeds plaats op open water en niet in een zwembad.”

Ouders zullen nu anders gaan denken. Veel ouders wilden geen planken kopen voor hun kinderen, want surfen is voor hen iets dat enkel gebeurt in het verre buitenland.

Niet vergelijken met voetbal

Wie deze zomer dan wel het goud grijpt in deze nieuwe, spectaculaire olympische sport, daar moet Sascha Borrey zich even het hoofd over breken. “Ik denk aan de Brazilianen bij de mannen. Of nee… nee, vergeet dat. Ik zet mijn geld op Hawaï."



"Brazilië komt dan op de tweede plek. De Hawaïanen hebben de beste speeltuin ter wereld en de Brazilianen hebben een krak in hun kop. Bij de vrouwen zal het tussen Hawaii en Australië spannen.” Ook de aandacht die de sport zal krijgen nu ze onderdeel is van het grootste sportpodium ter wereld zal het surfen geen windeieren leggen. “Ouders zullen nu anders gaan denken. Veel ouders wilden geen planken kopen voor hun kinderen, want surfen is voor hen iets dat enkel gebeurt in het verre buitenland." "Maar nu wordt het voor iedereen te zien op de Spelen en de Nederlanders doen wel mee, dus het komt heel dichtbij.” “We mogen het surfen wel niet gaan zien als pakweg voetbal. Je kan het competitief doen – mensen zijn van nature competitief – en dan moet je daarvoor een platform voorzien. Maar je mag niet verwachten dat je ze van kleins af aan in een surfschool stopt, zoals je hen in het voetbal onderbrengt.” Komt er dan binnenkort een Belgische delegatie op de Spelen? “Dat hangt van België af. Ik denk niet dat onze beleidmakers heel happig zijn om te investeren in het surfen, met de kansen die we hebben. Maar wie weet? Misschien strijden we binnen 20 jaar, met behulp van de wavepool, voor een plaatsje op het podium.”

Beluister de radioreportage: