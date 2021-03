Lotto-renner Sweeny test positief op corona, ook Van der Sande in quarantaine

Bij Lotto-Soudal stond Harry Sweeny vandaag dan toch niet aan de start in Brugge. De Australiër had last van zijn maag. Uit een PCR-test bleek achteraf dat hij positief was op het coronavirus.

Volgens het protocol van de ploeg werd daarom ook zijn kamergenoot Tosh Van der Sande, die wel de wedstrijd nog uitreed, in quarantaine. Van der Sande onderging na de race ook een sneltest en is negatief. Hij voelt zich goed en vertoont geen symptomen.

Lotto-Soudal heeft ook alle andere renners en stafleden intussen getest en zal dat ook de komende dagen blijven doen.