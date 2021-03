Loena Hendrickx plaatst zich voor vrije kür op WK kunstschaatsen in Stockholm

Hendrickx, die haar eerste groot kampioenschap in 3 jaar schaatst, begon feilloos aan haar korte programma. Onze landgenote had alles onder controle, tot ze plots onderuitging. Toch leek het slippertje haar niet te deren, want al snel herstelde ze zich om vervolgens met een sterke pirouette te eindigen.

Met een score van 67,28 punten zette het Belgische talent uiteindelijk een zeer knap resultaat neer. Het is dan ook haar beste korte kür tot nu toe op een groot toernooi (EK, WK of Olympische Spelen).

Ze werd 10e met die score en is daarmee geplaatst voor de vrije kür later deze week. Daarin kan ze nog proberen om enkele plaatsjes op te schuiven.

De prestaties van Hendrickx in Zweden doen alvast het beste vermoeden voor de toekomst. Het WK-toernooi is namelijk zeer sterk bezet, aangezien er ook olympische tickets op het spel staan.

Een plaatsje op de Winterspelen in Peking is dus nog steeds binnen handbereik. Al zijn de de internationale criteria om een plaatsje te bemachtigen vrij complex, waardoor er toch wat rekenwerk bij komt kijken.

Het is het 4e WK voor Hendrickx: ze was 15e in 2017, 9e in 2018 en 12e in 2019.