Lise Van Hecke na CEV Cup-triomf: "Dit is de kers op de taart"

Monza was in de finale van de CEV Cup, na de Champions League de tweede Europese competitie, een maatje te groot voor Istanbul. Voor Lise Van Hecke en Laura Heyrman is het hun eerste Europese triomf. "We zijn enorm blij. Dit is de kers op de taart van een seizoen dat al heel mooi geweest is", zegt Van Hecke.

"Het is ook heel fijn om dit te kunnen delen met Laura, die ook gewoon een goeie vriendin is van mij. We hebben twee heel sterke matchen gespeeld en hebben Istanbul ook gisteren nooit in de match laten komen."