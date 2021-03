Fiorentina sluit Iachini opnieuw in de armen na plots vertrek Prandelli

Door het vertrek van Prandelli begint Iachini aan zijn tweede ambtstermijn bij 'La Viola'. De Italiaan moest in november nog zijn boeltje pakken bij de club van Franck Ribery, maar had nog een lopend contract tot het einde van het seizoen.

Fiorentina staat voorlopig op een troosteloze 14e plaats in de Serie A, amper 7 punten boven de degradatiestreep. Of Iachini zijn oude liefde tot betere resultaten kan inspireren, valt nog af te wachten. In zijn eerste periode kon hij namelijk maar 12 keer winnen in 31 wedstrijden.