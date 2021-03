Dierenliefde van Elise Mertens reikt tot in Congo: "Ik wil naar het Virunga-park"

"Ik ben een echte hondenvrouw"

Voor haar tenniscarrière reist ze de hele wereld rond, maar bij haar honden kan ze pas echt tot rust komen. "Thuis bij mijn hondjes kan ik me weer mentaal opladen na een toernooi."

Dat Elise Mertens een dierenvriend is, is geen geheim. Toen ze haar 1e ITF 50.000-titel won, werd ze beloond met een hondje. Haar 1e ITF 10.000 leverde haar een paar schildpadden op.

"Ik heb twee honden uit Griekenland en Portugal laten overvliegen. De ene werd met een riem aan de deur van de dierenarts afgezet. De andere is van straat gehaald."

Mertens koos ervoor om al haar honden te adopteren. "Adoptiehonden zijn geen werkje van een week: je moet er veel tijd en liefde insteken, maar het is zeker de moeite waard."

Haar dierenliefde reikt ver, heel ver ... tot in Congo

Mertens bekommert zich niet enkel thuis over dieren. Ze ontwikkelde ook een speciale band met het Virunga-park, het wereldberoemde natuurgebied in het oosten van Congo. "Als de coronamaatregelen het toelaten, wil ik er zeker naartoe", vertelt ze.

"In Virunga verzetten ze onwaarschijnlijk werk met wilde dieren en bedreigde diersoorten. Ik sta dagelijks in contact met iemand van daar. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Je hoort er ook gruwelijke verhalen."

Om haar steentje bij te dragen heeft Mertens een kettinkje ontworpen. Met de opbrengst van de verkoop wil ze het Virunga-park en zijn dieren steunen.

"Op de ketting staat een poot van een gorilla. Dat is een beschermde diersoort met nog maar weinig exemplaren in het wild. De verkoop is echt om het park en die dieren vooruit te helpen."