Cian Uijtdebroeks in Jonge Wolven: "Bij Bora zouden ze niet blij zijn als ik mijn VO2max verklap"

In een nieuwe aflevering van onze podcast Jonge Wolven had Christophe Vandegoor een goed gesprek met een jonge welp: de 18-jarige Cian Uijtdebroeks. Hij tekende als junior al een contract bij Bora-Hansgrohe.

Beluister de podcast met Cian Uijtdebroeks

"Met Bora-Hansgrohe heb ik mijn gevoel gevolgd"

Cian Uijtdebroeks won vorig jaar Kuurne-Brussel-Kuurne bij de junioren en zo ging de bal aan het rollen. "Jumbo-Visma stond hier al voor mijn zege in Kuurne, in mei zijn bijna alle profploegen langsgekomen", vertelt Uijtdebroeks. "Met Sunweb, Deceuninck-Quick Step, Bora-Hansgrohe, UAE met Matxin, Israël Start-Up Nation, Movistar, Arkéa, Groupama-FDJ en AG2R hebben we gepraat en ook met Kurt Van de Wouwer van de beloften van Lotto-Soudal heb ik gesproken." De jonge Belg koos voor Bora-Hansgrohe, ook al mocht hij met Deceuninck-Quick Step in de zomer op stage naar Italië. "Een topploeg, maar er is geen 100 procent zekerheid van de sponsors en dat is voor de lengte van mijn contract (tot 2025) wel het geval bij Bora en dat vind ik belangrijk voor een jonge renner."

Bora-Hansgrohe heeft toptrainers. De ploeg wil zich ook meer toeleggen op het rondewerk en de sponsors staat daar ook achter. Dat sprak me aan. Cian Uijtdebroeks

"Het was uiteindelijk moeilijk kiezen tussen Bora en Team DSM. Ik heb er nachten van wakker gelegen, maar bij Bora had ik een iets beter gevoel. Ook al had ik met Iwan Spekenbrink goeie gesprekken."

"Dan Lorang, head of performance bij Bora, had me gecontacteerd om me te leren kennen en die gesprekken liepen heel vlot. Ook met manager Ralph Denk klikte het gewoon en ik heb mijn gevoel gevolgd."

"Bora-Hansgrohe heeft als ploeg nog geen grote ronde gewonnen, maar ze hebben wel toptrainers. De ploeg wil zich ook meer toeleggen op het rondewerk en de sponsors staan daar ook achter. Dat sprak me aan."

Uijtdebroeks werkt met Marc Lamberts, de trainer van Wout van Aert bij Jumbo-Visma. "Het was niet zo makkelijk om hem te vertellen dat ik voor Bora koos, maar Marc zei me dat ik moest kiezen voor de ploeg waar ik me goed bij voel. Hij was niet kwaad." Hoe komt het eigenlijk dat alle profploegen bij Uijtdebroeks uitkwamen? Sommigen hebben mijn goeie testresultaten gezien en ik denk dat als dat rondgaat in het peloton, dan raken alle ploegen geïnteresseerd."



"Op stage reed Schachmann bergop weg en kon ik volgen"

Uijtdebroeks is nu nog junior bij Team Auto Eder, de opleidingsploeg van Bora-Hansgrohe. Daarna slaat hij de beloftecategorie over om prof te worden in 2022. "Dat was een moeilijke keuze", geeft Uijtdebroeks toe. "Maar ik zal niet meteen een World Tour-programma afwerken." "Bora rijdt ook kleinere wedstrijden. Het leuke is dat ik me daarin misschien kan tonen en ik kan ook ervaring opdoen in de World Tour-koersen. Je zit al in de structuur van een profploeg. Zo ken je alle profs en kun je met hen praten." Eerder dit jaar mocht Uijtdebroeks mee op stage met de profs. "Dat was fantastisch. Ik werd goed ontvangen, ook op training. Iedereen nam me meteen op in de groep en dat was geruststellend. Natuurlijk keken ze of ik kon volgen op training. Als je dat kan, dan aanvaarden ze je wel." "Of ik getest werd? We hebben gewoon professioneel onze trainingen uitgevoerd, maar op een gegeven moment hebben we bergop toch een beetje gekoerst op een duurtraining, wat eigenlijk niet de bedoeling was." "Ik weet nog dat Schachmann wegreed en dat ik kon volgen, hopelijk kan ik dat ooit in een wedstrijd ook doen. Ik wist niet echt wat ik moest doen en ik weet ook niet of ik hem eraf had kunnen rijden", lacht Uijtdebroeks.

"Mijn VO2max? Bij Bora zullen ze niet blij zijn als ik dat vertel"

Iedere jonge renner heeft dromen, ook Uijtdebroeks. "Als ik echt mag dromen, dan zou ik graag rijden voor een klassement in een grote ronde. De ultieme droom is natuurlijk om ooit in Parijs in het geel te staan." "Is dat realistisch? Dat kunnen we nu nog niet zeggen, dat zal de komende jaren moeten blijken. Bora-Hansgrohe verwacht in de eerste 3 jaar ook geen prestaties van mij. Als ik 3 jaar nodig heb om mij te ontwikkelen, dan gaan ze dat niet forceren." "Ik ben nog altijd aan het groeien, ook op het gebied van spieren. Maar normaal gezien zal ik evolueren naar een ronderenner, ook al wil ik me daar niet op vastpinnen." "Ik heb lage sprintcapaciteiten en een hogere VO2max, dus dan ga je meer in de richting van een klimmerstype. Wat mijn VO2max is? Dat ga ik niet meegeven. Ik denk dat ze niet gelukkig zullen zijn bij Bora als ik dat vertel."

In de podcast vertelt Uijtdebroeks, die afgelopen zondag in de sneeuw in Oostenrijk zijn eerste koers van het jaar meteen won, ook nog over zijn jeugd, hoe hij begonnen is als wielrenner en over de vergelijking met Remco Evenepoel.

