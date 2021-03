Wuyts relativeert 4e plek van Sagan in Sanremo: "Vorig jaar was hij ook 4e"

De carrière van Peter Sagan scheerde al vroeg hoge toppen, maar zit nu toch al een poosje in een dalende trend. Toch zat hij zaterdag in Milaan-Sanremo plots waar niemand hem verwacht had en legde hij beslag op de 4e stek na een knappe sprint. Een opstapje naar meer dit seizoen?

"Vorig jaar was hij ook 4e in Sanremo", merkt Michel Wuyts fijntjes op. "In de Tour heeft hij er vaak naast gepakt. En bij hem is dat dan flagrant ernaast pakken, omdat hij een gigantisch verleden heeft."

"Met Sagan kijk je naar een winnaar, iemand waarvan je gewoon bent dat hij zoveel overschot heeft dat hij tekenfilmfiguurtjes gaat nabootsen. Nu komt hij er eigenlijk niet meer aan te pas."

"Is dat een rechtvaardig oordeel? Ik vind van niet. Je kunt ook een goeie wedstrijd rijden door 4e te worden, maar van Sagan verwacht je dat hij minstens één of twee ritten wint in de Tour en dat zit er niet meer in. Vergeet ook niet dat hij er al vanaf zijn 19e staat."