Woensdag in Extra Time Koers: Sanremo-winnaar Jasper Stuyven en spurtbom Tim Merlier

Jasper Stuyven heeft zaterdag zijn grootste triomf in zijn wielercarrière gevierd. Met een ui­ter­ste krachts­in­span­ning slaagde hij erin om de sprinters net voor te blijven in Milaan-Sanremo.

De winaar van het wielermonument komt niet alleen, zijn ploegleider en voormalig renner Steven de Jongh zakt ook af naar de studio van Extra Time Koers.

Naast Stuyven en De Jongh neemt ook Tim Merlier plaats aan onze tafel. De beste sprinter van het land komt vertellen over zijn 3 zeges van de voorbije weken en over zijn ambities in Gent-Wevelgem van komende zondag.

Ex-Luik-Bastenaken-Luik-winnaar Dirk De Wolf mag dan weer komen vertellen hoeveel koersdagen er op zijn teller staan als liefhebber.

Afspraak woensdagavond om 21.20 uur op Canvas, in onze app en op onze website. Graag tot dan.