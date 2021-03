VIDEO: Net niet voor Mark Cavendish in Italië

In de Italiaanse regio Emilia-Romagna staat deze week de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali op het programma. De eerste etappe draaide uit op een sprint.

Bijna had Mark Cavendish zijn eerste seizoenszege geboekt, maar daar dacht Jakub Mareczko anders over. De Italiaanse sprinter met Poolse roots gooide zijn wiel een fractie sneller over de streep in Gatteo.

Voor Cavendish was het zijn tweede ereplaats van het jaar. In de GP Monseré eindigde hij ook als tweede. Het verschil met winnaar Tim Merlier was daar wel duidelijker.