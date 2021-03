Ook de partner van Yves "het veugelke" Lampaert schreeuwt Jasper Stuyven naar de zege

Iedereen Beroemd volgt Yves Lampaert en zijn entourage in hun afteltocht naar Parijs-Roubaix (11 april), maar de West-Vlaming stond op de Via Roma in de schaduw van Jasper Stuyven.

Nochtans had een trotse Lampaert vastgesteld hoe zijn zoon in spe al een baard heeft, had hij "al fluitend" zijn reiskoffer gemaakt voor de vlucht naar Milaan en had partner Astrid haar traditionele schietgebedje niet over het hoofd gezien.

Maar ondanks zijn klassieke fietshouding - "als een vogeltje" - konden Lampaert en zijn makkers van Deceuninck-Quick Step niet zegevieren. Die eer was weggelegd voor Jasper Stuyven, maar daar konden ze ten huize Lampaert mee leven.