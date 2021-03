Nina Derwael is hongerig: "Wil op EK zeggen: "Hier ben ik weer, ik heb niet stilgezeten""

Vorig jaar voelde Derwael, die deze week 21 wordt, nog veel stress, nu kijkt ze anders naar de Spelen: "Heel anders eigenlijk. Ik sta nuchterder in mijn lichaam en mijn mindset. Ik heb mezelf gezegd: "Oké, we gaan dat dit jaar gewoon doen." In plaats van met angst ga ik er nu met goesting naartoe."

Voor de atleten was en is het geen makkelijke periode. Derwael: "Nu probeer ik daar niet meer aan te twijfelen. Als ik nu nog met een uitstel of mogelijke afgelasting in mijn hoofd zou zitten, word ik helemaal gek."

Derwael was op de Hoge Rielen in Kasterlee een van de olympische blikvangers voor een promofilmpje. Sporza mocht een kijkje nemen achter de schermen.

"Rio 2016 was superleuk door groepsgevoel"

Derwael was er ook al in Rio bij: in 2016 eindigde ze 19e in de meerkamp. De Spelen zijn voor haar het summum, juist door het Belgische teamgevoel. "Ik vond Rio superleuk, juist omdat je in contact kwam met verschillende sporten. Dit jaar zal dat door corona wellicht beperkter zijn."

"Ik voel de steun van mijn teamgenoten"

"Wij hebben nu gezegd wat we te zeggen hebben, we hebben gedaan wat we kunnen doen. En sindsdien heb ik me daar echt niet meer mee bezig gehouden. Ik heb niks meer gelezen en heb naar niks meer gekeken. Ik probeer mij gewoon te focussen op wat ik moet doen."

"We zaten er ook steeds meer mee in ons hoofd tijdens de trainingen en dat is niet de bedoeling."

"Ik heb persoonlijk ook goede reacties gehad daarop. Maar je zal natuurlijk ook altijd slechte reacties krijgen, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. We proberen ons gewoon op te trekken aan de goede reacties. We zijn ook gewoon blij dat dit even van ons af is."

"Ik was enorm geschrokken en voelde me supergeliefd. Ik voelde die steun. Ik heb gezegd: "Natuurlijk doe ik mee, ik ben superblij dat jullie dit initiatief willen nemen." Dat was een heel mooi punt van hen."

Derwael ondertekende de brief, maar nam niet het initiatief. "Die brief betekende echt wel heel veel voor mij. Gewoon omdat ik er niks van wist, hoewel veel mensen daar nog aan twijfelen."

Haar voorbereiding op Tokio is wel niet ideaal. Er loopt al 8 maanden een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van haar coaches. Omdat Derwael het voor hen en voor het huidige team opneemt, krijgt ze veel kritiek. Haar teamgenoten schreven vorige week een open brief waarin ze vragen dat de haatcampagne stopt.

"Het EK volgende maand is een tussenstap om te zien waar ik sta"

Haar eerste meetmoment wordt het EK van 21 tot 25 april in Bazel, in Zwitserland. Het is haar eerste internationale competitie in anderhalf jaar. De honger is groot. "Ik kijk er enorm naar uit om nog eens buiten de zaal in Gent te komen en nog eens op het internationale podium te staan."

"Ik wil er laten zien wat ik kan. Mijn laatste EK is immers al van 2018 geleden, in 2019 deed ik niet mee." In 2017 en 2018 pakte ze goud op de brug, dat laatste jaar ook zilver op de balk.

"Maar ik ga nu niet met te veel verwachtingen naar daar. Voor mij is het EK een tussenstap om te zien waar ik sta richting de Spelen, om nieuwe dingen te testen. Zijn mijn scores van de nieuwe oefeningen goed? Moest er een derde Europese titel bijkomen, is dat des te leuker. Maar daar ligt momenteel niet mijn focus."

"Ik kijk er wel echt naar uit om te kunnen zeggen: "Hier ben ik weer. Ik heb niet stilgezeten." Gebeuren er evenwel nog kleine foutjes is dat geen ramp."

"De allroundcompetitie op het EK zal ook een goeie indicator zijn om te kijken hoe reëel de kansen zijn om allround iets te betekenen in Tokio." Op het WK 2019 in Stuttgart eindigde Derwael 5e.