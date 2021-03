Kijk naar EK voor beloften met Noa Lang, Lukas Nmecha en Hudson-Odoi

Deze wedstrijden zenden we deze week uit:

Het EK voor beloften wordt er een in 2 luiken. Tot en met volgende week woensdag werken 16 teams de groepswedstrijden af. De nummers 1 en 2 van elke poule stoten door naar de knock-outfase (31 mei-6 juni).

Roemenië - Nederland: woensdag 21 uur

De eerste wedstrijd die u hier kunt bekijken, is die van Nederland tegen Roemenië. Een speler om naar uit te kijken is Club Brugge-aanvaller Noa Lang. Samen met Justin Kluivert - zoon van - moet hij voor de doelpunten zorgen.

Engeland - Zwitserland: donderdag 15 uur

Donderdagmiddag streamen we de match tussen Engeland en Zwitserland voor u. Bij de Engelsen springt Callum Hudson-Odoi, de linksbuiten van Chelsea, in het oog. Bij de Zwitsers maakt Genk-middenvelder Bastien Toma deel uit van de selectie.

Duitsland - Nederland: zaterdag 21 uur

Zaterdagavond is het in Hongarije tijd voor de kraker tussen Duitsland en Nederland, een wedstrijd met een Belgisch tintje. Vinden Lukas Nmecha (Anderlecht) en Noa Lang (Club Brugge) net als in onze competitie de weg naar het doel?