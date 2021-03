KBVB opent onderzoek naar mogelijk geknoei met coronatesten bij Seraing

De feiten dateren van begin februari. Toenmalig ploegmanager Peter Kerremans zou drie positieve testen van spelers uit de A-kern verwisseld hebben, waardoor drie jongeren zogezegd positief bleken, terwijl ze niet eens getest waren.

Het motief? Enkele dagen later stond de belangrijke wedstrijd tegen Lommel op het programma en zo hoefde het trio die match niet te missen. De ironie wil echter dat Lommel-Seraing uiteindelijk niet gespeeld werd door te veel coronabesmettingen bij de thuisploeg.

Alles kwam aan het licht voor het bekerduel met Standard. De Rouches brachten Seraing op de hoogte van de positieve coronatesten van het bewuste trio, na een tip uit de entourage van een van de Seraing-jongeren.

"Daarvoor willen we Standard bedanken", reageert Seraing op zijn website. "Wij hebben transparant gehandeld en hebben onmiddellijk het bondsparket en de Pro League geïnformeerd."

"Na intern onderzoek is gebleken dat Peter Kerremans hiervoor verantwoordelijk was. Hij gaf aan dat hij gewoon wilde controleren of deze drie spelers nog steeds positief waren, omdat ze geen symptomen vertoonden."

"Er is absoluut geen sprake van wedstrijdvervalsing. Het was gewoon een poging om te verifiëren of het trio nog positief was. Peter Kerremans had geen kwade bedoelingen en heeft altijd met veel toewijding voor de club gewerkt, maar toch is zijn actie onaanvaardbaar. Daarom hebben we de samenwerking met hem ook stopgezet."

"We bieden onze excuses en die van Peter Kerremans aan aan alle betrokken partijen, niet het minst aan de drie jongeren. We communiceren tot nader order niet meer over deze zaak, zodat het bondsparket in alle sereniteit zijn onderzoek kan doen", besluit Seraing.