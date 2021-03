Johan Walem is nieuwe coach van Anderlecht-vrouwen: "Geen seconde getwijfeld"

Anderlecht-CEO Jos Donvil presenteerde Walem vandaag met 3 belangrijke doelstellingen: "1. We willen de beste van België blijven, 2. We willen ook een volgende stap zetten in Europa en 3. We willen bijdragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in België." (lees voort onder tweet)

En nu keert hij terug naar het Astridpark. Hij treedt in de voetsporen van succescoach Wachel. De 67-jarige is op weg naar een 4e landstitel op een rij, hij won alle 17 competitieduels tot nu. Maar na 5 seizoenen vond Wachel het welletjes.

Walem is een jeugdspeler van Anderlecht, brak er 30 jaar geleden door in het 1e elftal en was er 6 jaar een belangrijke pion op het middenveld. Na zijn spelersloopbaan was zijn 1e trainersjob die als coach van de Anderlecht-beloften.

Walem: "Verrassend, maar geen seconde getwijfeld"

De functie van Walem gaat verder dan hoofdcoach van het 1e elftal, hij zal ook verantwoordelijk zijn voor de andere vrouwenploegen. Het project is ook gericht op een langere termijn.

Walem werkte tot nu vooral met beloften, zowel bij Udinese als 2 keer bij de Belgische bond. In 2015-2016 was hij hoofdcoach van Kortrijk, in januari 2020 ging hij aan de slag als bondscoach van Cyprus, maar daar kwam onlangs een einde aan. In 8 duels verloor hij 6 keer en won maar 1 keer.

"Het was verrassend, toen ze me contacteerden. Maar ik begin hier vol enthousiasme aan. Na 13 jaar training aan mannen kies ik nu voor een 1e ervaring bij de vrouwen. Ik heb oog voor projecten. Ik houd van het ontwikkelen en opleiden en dat kan hier in dit project. Ik heb geen seconde getwijfeld."

"We gaan voor een mooie toekomst samen. Het vrouwenvoetbal groeide de voorbije jaren, maar er is nog progressiemarge. Anderlecht is al heel goed en er is veel potentieel, maar het kan altijd beter."

"De kwaliteit en de snelheid van uitvoering kunnen nog omhoog. Dat wil ik hier bewerkstelligen. De ambities zijn groot. We willen de beste van België blijven en ook Europees ons tonen."

Walem verliet vorige maand Cyprus om privéredenen. Bij Anderlecht ondertekende hij een "meerjarig contract": "Ik zal hier niet enkel hoofdcoach zijn van de eerste ploeg. Ik zal een toekomstplan maken voor de volledige vrouwenafdeling bij Anderlecht."

"Ik volg het vrouwenvoetbal al enkele jaren op de voet. Bij de Belgische bond als beloftecoach stonden we ook al in nauw contact met de Red Flames."