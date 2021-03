Ivica Olic proeft eerste keer van het trainersvak bij CSKA Moskou

CSKA Moskou gooide gisteren trainer Viktor Gontsjarenko op de keien. Het stelt nu zijn vertrouwen in zijn assistent Ivica Olic, die voor het eerst de verantwoordelijkheid als hoofdcoach van een club krijgt.

Olic stopte 4 jaar geleden met voetballen bij 1860 München, na een (doelpunten)rijke carrière die hem onder meer bij Bayern München en Wolfsburg bracht. Olic speelde ook 104 keer Kroatië.

CSKA Moskou is zeker geen onbekende voor Olic, want hij was er zelf ook speler van 2003 tot 2006. De club staat na 23 speeldagen op de 5e plaats en grijpt zo virtueel naast de Europese tickets. Bij CSKA spelen jongens als Dzagojev, Akinfejev en Rondon.