Handleiding Wales: kunnen Rode Duivels na 8 jaar nog eens winnen?

Hopen dat Bale zijn dagje niet heeft

U weet wel, de man van de magistrale actie achter het steunbeen, waarmee hij drie Rode Duivels in de wind zette om dan te scoren. Afwachten of hij speelt, want zowel bij zijn team als bij zijn laatste optreden voor Wales in september was hij invaller. Ook de naam James Lawrence zegt u misschien iets. De ex-verdediger van Anderlecht zit ook in de selectie, maar is meestal invaller.

Verdediger Ashley Williams en spits Samuel Vokes zijn er echter niet meer bij. Williams is gestopt met voetballen en Vokes wordt niet telkens meer opgeroepen. Wel nog in de selectie zit Hal Robson-Kanu.

Pas op voor jong geweld dat in Engeland speelt

17 van de 27 beschikbare spelers woensdag spelen niet op het hoogste niveau in Europa, maar denk vooral niet dat het gaat over voetballers die na de match moeten bijklussen. 11 spelers spelen in The Championship, 5 in de League One (derde klasse in Engeland) en Lawrence in de Duitse tweede klasse.

Wales is vooral een team in opbouw, waar veel jonge talenten worden ingepast. Daniel James (23) (foto) van Manchester United is als flankaanvaller een vaste waarde geworden. Je kon hem bezig zien op Sporza met United in de Europa League tegen AC Milan (zie video).



Ethan Ampadu (20) kan u ook verwachten woensdag als controlerende middenvelder. Als huurling van Chelsea speelt hij dit seizoen bijna alles bij Sheffield United.

Neco Williams (19) van Liverpool is nog jonger en krijgt af en toe zijn kans bij Wales. Hij is een moderne rechterflankverdediger met veel techniek en loopvermogen. Joe Rodon (23) is uit de gratie van José Mourinho gevallen bij Tottenham, maar is wel een vaste waarde geworden als verdediger voor zijn land.

David Brooks (23) zit na een blessure niet in de selectie. Anders maakte ook hij kans op speelminuten, want hij wordt gezien als een toptalent. De speler van Bournemouth wordt al geruime tijd het hof gemaakt door verschillende grote Premier League-clubs.