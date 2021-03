Gesink, Kruijswijk en Van Emden blijven langer bij Jumbo-Visma

Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Jos van Emden rijden al hun hele profloopbaan voor het Nederlandse team. De drie Nederlanders debuteerden destijds bij Rabobank, de voorloper van Jumbo-Visma.

De 33-jarige Kruijswijk is de grootste naam van het drietal. De klimmer leek in 2016 lange tijd op weg naar eindwinst in de Giro, maar verloor de roze trui destijds nog door een val in het slot van rittenkoers. Hij werd uiteindelijk vierde. In 2019 werd hij ook derde in de Tour.

Gesink (34) won in zijn loopbaan onder meer de GP's van Montréal (2010) en Québec (2013). De voorbije jaren ontpopte hij zich tot een veelgeprezen helper.

De 36-jarige Van Emden is dan weer een gepantenteerd tijdrijder. Hij is vooral bekend van zijn overwinning in de slottijdrit van de Giro in 2017 en werd ook tweemaal Nederlands kampioen tegen de klok.