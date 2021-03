Frank de Boer hoopt niet op Virgil van Dijk op EK: "Het zou een bonus zijn"

Virgil van Dijk werkt al maanden aan zijn revalidatie na een zware knieblessure. Toch zal het EK wellicht te vroeg komen voor de verdediger van Liverpool. Frank de Boer houdt voorlopig dan ook geen rekening met een fitte Van Dijk. "Dat zou echt een bonus zijn", klinkt het.

"Het gaat goed met Virgil. Maar hij kan tijdens het revalideren ook tegen een tegenslag oplopen. En dan duurt het weer twee weken langer. Laten we nu maar afwachten hoe het loopt."



Bij zijn club Liverpool verwachten ze dat Van Dijk er weer zal bij zijn voor de start van het nieuwe seizoen. "Het is logisch dat de club er zo in staat", vindt De Boer. "Maar we moeten afwachten. Het is altijd een race tegen de klok geweest. Het is ook afwachten hoe Virgil er zelf naar kijkt."

"Memphis Depay was afgelopen zomer klaar voor het EK na een zware knieblessure. Hij voelde zich sterk genoeg voor intense wedstrijden vlak achter elkaar. Maar je weet niet hoe dat was afgelopen. Het is aan Virgil, maar het zou natuurlijk fantastisch voor ons zijn als hij er bij kan zijn."