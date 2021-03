D'hoore en Kopecky nu concurrenten, straks bondgenoten: "Onze neuzen staan in dezelfde richting"

Op de weg zijn Jolien D'hoore (Team SD Worx) en Lotte Kopecky (Liv Racing) grote concurrentes, maar in het baanwielrennen zijn de 2 vaandeldragers van het Belgisch vrouwenwielrennen bondgenoten. In het verleden zat er flink wat ruis op hun relatie, maar die ruis heeft nu plaatsgemaakt voor veel respect: "We tillen elkaar naar een hoger niveau."

Jolien D'hoore en Lotte Kopecky gaan deze zomer op zoek naar een gouden plak in de ploegkoers op de Olympische Spelen in Tokio. Tijdens de voorjaarsklassiekers strijden de 2 nog vaak tegen elkaar, maar straks gaan ze letterlijk hand in hand op de baan. Het pisteduo heeft veel respect voor elkaar. "Ik ben echt blij voor Lotte hoe ze nu rijdt. Ze is wereldtop op dit moment en met het oog op Tokio is dat heel positief", vertelt D'hoore. "Het is natuurlijk moeilijk om die balans te zoeken, maar we komen goed overeen. Als we samen moeten koersen, kunnen we dat ook en dat is het belangrijkste."

We hebben een goed evenwicht gevonden, we komen goed met elkaar overeen. Jolien D'hoore

Ook Lotte Kopecky kan dat beamen: "Op dit moment kunnen we het vrij goed met elkaar vinden. Op de weg zijn we natuurlijk concurrenten. Dat is logisch en moet zeker niet anders. Maar op de piste hebben we 1 gezamenlijk doel en onze neuzen staan in dezelfde richting", vertelt de Belgische kampioene.

Volgens Kopecky zorgt die concurrentie er ook voor dat de 2 elkaar naar een hoger niveau tillen en dat doet dan weer een belletje rinkelen: de tweestrijd tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel.

"Ik denk dat onze situatie gezonder is", benadrukt Kopecky. "Ik heb het gevoel dat ze het elkaar niet gunnen in wedstrijden en dat is bij ons helemaal anders. Ik gun het Jolien wel omdat ik weet dat als zij er mentaal een goed gevoel aan overhoudt, dat ook goed is voor mij."

Bekijk hier de reportage uit Sportweekend:

Olympische spelen als absoluut hoofdoel

Op de vraag wat voor hen dit seizoen het hoofdoel is, is het antwoord van beide wielrensters resoluut de olympische ploegkoers in Tokio. D'hoore en Kopecky beseffen maar al te goed dat ze elkaar hard nodig hebben, willen ze een gouden medaille veroveren. "Ik ben enorm blij dat Jolien nog doordoet tot aan de Spelen. Ik denk dat wij in België momenteel het beste koppel zijn dat kan gevormd worden op de ploegkoers. We hebben allebei een winnaarsmentaliteit en als we het beste van onszelf geven, kunnen we heel ver geraken", is Kopecky overtuigd.

Wij zijn het beste pisteduo dat in België kan gevormd worden. Als we het beste van onszelf geven, kunnen heel ver geraken. Lotte Kopecky