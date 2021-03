Coach Cesare Prandelli neemt ontslag bij Fiorentina en denkt aan pensioen

Cesare Prandelli was pas sinds begin november aan de slag bij Fiorentina, als opvolger van de ontslagen Giuseppe Iachini. Voor de 63-jarige Italiaan was het zijn tweede ambtstermijn bij de club waar hij tussen 2005 en 2010 op handen gedragen werd door de fans.

Maar ook onder Prandelli sloeg de motor van Fiorentina nooit écht aan. Sinds november kon hij slechts 5 wedstrijden winnen. Het team kampeert momenteel op de 14e plaats in de Serie A, 7 punten boven de degradatiestreep.

"Het is de tweede keer dat ik Fiorentina verlaat en dit keer is het mijn eigen keuze", motiveert Prandelli zijn vertrek. "Ik heb me hier 100% gegeven, maar zodra ik voelde dat dat niet langer mogelijk was, heb ik in ieders belang beslist om een stap terug te zetten."

"Ik ben me ervan bewust dat dit het einde kan betekenen van mijn trainerscarrière, maar ik heb nergens spijt van en dat zou ik ook niet willen."

Fiorentina heeft met tegenzin ingestemd met Prandelli's beslissing. "We aanvaarden zijn vertrek met heel veel spijt, maar we accepteren ook zijn verzoek en we begrijpen de redenen voor zijn keuze, die het voetbal overstijgen", reageert de club.

Volgens de Italiaanse media betekent het vertrek van Prandelli wellicht de terugkeer van Giuseppe Iachini. Die werd in november aan de deur gezet, maar had toch nog een lopend contract tot het einde van het seizoen. Een goedkope oplossing dus voor Fiorentina.