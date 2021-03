CEO Tomas Van Den Spiegel over coronacijfers: "Vol vertrouwen voor Ronde"

"Wij zijn nog altijd vol vertrouwen dat dit geen gevolgen zal hebben voor de Ronde", benadrukt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. "Ik denk dat we in oktober in een zeer slechte periode getoond hebben dat je heel veilig koers kan organiseren. Ik denk dat we dat de voorbije weken ook gezien hebben."

"Het kan zelfs een aansporing zijn voor mensen om thuis te blijven als er koers op televisie is. Wij zijn dus vol vertrouwen dat we er wel zullen uitgeraken."

Is de organisatie voorbereid op een worstcasescenario: geen Ronde? Van Den Spiegel: "Dat is een scenario waar wij op vandaag geen rekening mee houden. Dat is ook niet aan ons om te beslissen. Ik denk dat wij al aangetoond hebben hoe veilig koers kan georganiseerd worden."

Flanders Classics organiseert ook de Omloop, Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen, De Scheldeprijs en de Brabantse Pijl. "Ik denk dat er wereldwijd naar ons gekeken is in oktober in de 2e golf van hoe dat allemaal kon. En we zijn klaar om dat nog eens te doen."